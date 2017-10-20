İstanbul TEM Polisi Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şaban Kardaş'ı gözaltına aldı.
Ankara’daki evinde gözaltına alınan Kardaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kardaş’ın, iş adamı Osman Kavala’nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öne sürüldü.
Osman Kavala da 18 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
ulusal.com.tr
ORSAM Başkanı Şaban Kardaş, Osman Kavala'yla aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kardaş Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
İstanbul TEM Polisi Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Şaban Kardaş'ı gözaltına aldı.
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