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Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara kar uyarısı (hava durumu)

İstanbul'da soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber uyarılar peş peşe geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara kar uyarısı yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara kar uyarısı (hava durumu)

İstanbul'da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcular havalimanına erken gelmeleri konusunda uyarıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularını havalimanına erken gelmeleri konusunda uyardı.

Kurumdan yapılan açıklamada; "Değerli misafirlerimiz, bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışından kaynaklanan olası gecikme ve iptaller için lütfen havayolunuzla irtibata geçiniz. Trafikte yaşanabilecek gecikmelerden olumsuz etkilenmemek için terminale erken geliniz." denildi. 


ulusal.com.tr


Kaynak: DHA
Etiketler; #sabiha gökçen havalimanı
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