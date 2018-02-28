İstanbul'da soğuk havanın etkisini göstermesiyle beraber uyarılar peş peşe geliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara kar uyarısı yapıldı

İstanbul'da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcular havalimanına erken gelmeleri konusunda uyarıldı



Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul'da bu geceden itibaren etkisini gösterecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcularını havalimanına erken gelmeleri konusunda uyardı.



Kurumdan yapılan açıklamada; "Değerli misafirlerimiz, bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışından kaynaklanan olası gecikme ve iptaller için lütfen havayolunuzla irtibata geçiniz. Trafikte yaşanabilecek gecikmelerden olumsuz etkilenmemek için terminale erken geliniz." denildi.





ulusal.com.tr