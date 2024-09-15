Sabotajcılar Suriye'ye teslim edildi! MİT'ten Suriye normalleşmesini bozmak isteyenlere operasyon

Türkiye, Suriye ile ilişkilerin düzelmesini sabote etmeye çalışan bazı muhaliflere karşı operasyon başlattı. Aralarında Rus ve Suriyeli askerlere işkence yaptığı da bilinen suçlular Suriye hükümetine teslim edildi.

Türkiye-Suriye normalleşmesi ABD'yi rahatsız ediyor. Süreci bozmak isteyen ABD, muhalif gruplar üzerinden sabotaj çalışması yürütüyor.

Türkiye, bu çalışmaları önlemek için bazı muhalifleri Suriye hükümetine teslim etme kararı aldı. Kararı, PKK'nın yayın organı duyurdu.

PKK'nın yayın organlarından “Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi”'nin yaptığı haberde normalleşmeye karşı çıkan muhaliflerin bir bölümünün İdlib’de HTŞ’ye katıldığı, 85 tanesinin ise Avrupa’ya kaçtığı kaydedildi. MİT’in Şam’a radikal isimleri teslim etme sürecinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin rol oynadığı iddia edildi.