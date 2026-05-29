Sadece avukatlar değil! Davacı, davalı ve tanıklar için büyük kolaylık

İlk derece mahkemeleriyle hayatımıza giren e-Duruşma sisteminin kapsamı baştan aşağı genişletiliyor.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Adalet Bakanlığı, e-Duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de kullanılması için çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini, e-Duruşma sisteminin daha fazla dava ve usul işleminde kullanılacağını" belirtmesinin ardından çalışma başlatıldı. Yapılması planlanan yeni düzenlemeyle birlikte, e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, bölge adliye mahkemelerinde de kullanılacak.

SADECE AVUKATLAR DEĞİL, HERKES E-DURUŞMA İLE DİNLENEBİLECEK

Yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra yargılama süreçlerine katılan diğer aktörler de sisteme dahil edilecek. Buna göre e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan sağlanacak yeni kişiler:

  • Davacı ve davalılar,
  • Bilirkişiler,
  • Tanıklar ve uzmanlar.

BİRÇOK USÛL İŞLEMİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Düzenlemeyle ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

HAKİMLER RESEN KARAR VEREBİLECEK

Yeni dönemde hakimlerin yetkileri de teknolojik imkanlar doğrultusunda şekillenecek. Hakimlerin gerekli gördükleri hallerde e-Duruşma yöntemine resen karar verebilmesi de planlanırken, düzenlemeyle yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

