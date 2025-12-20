Sadettin Saran adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, bu sabah ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifadesi tamamlanan Saran’a, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

ADLİ TIP’A SEVK EDİLMİŞTİ

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran’dan kan ve saç örneği alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Saran yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, dün “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamalarıyla ifadeye çağrılmıştı. Emniyet ekipleri, dün akşam saatlerinde Saran’ın evinde arama yapmıştı.