Sadettin Saran ifade vermek için İstanbul’a geldi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ifade vermek üzere İstanbul’a geldi. Akşam saatlerinde İstanbul’a iniş yapan Saran’ın, soruşturma kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce evinde arama yapılmış, yurt dışında bulunan Saran ise ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. İstanbul’a gelişinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Saran, “Hiçbir şeyden çekinmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma dosyasında Sadettin Saran’a, Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesi kapsamında iki ayrı suçlama yöneltildiği bildirildi. Buna göre Saran’ın, “uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imalatı ve ticareti” ile “uyuşturucu kullanımı için yer temin etmek ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla şüpheli olarak ifadesinin alınacağı belirtildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yer alan bir gizli tanık ifadesinde, Sadettin Saran’ın isminin başka bazı kamuoyunda tanınan kişilerle birlikte geçtiği iddialar da dosyaya yansıdı. Söz konusu iddiaların yargı sürecinde değerlendirileceği öğrenildi.

TARAFTARLAR HAVALİMANINA GELDİ

Saran’ın İstanbul’a gelişinin ardından bazı sarı-lacivertli taraftarlar da havalimanına gelerek destek gösterisinde bulundu. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla Saran lehine tezahüratlar yaptı.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminden Şekip Mosturoğlu, Hulusi Belgü ve kulüp personelinin de yer aldığı kalabalık bir heyetin, Sadettin Saran’ı karşılamak üzere havalimanında bulunduğu görüldü.

Saran’ın ifadesinin alınmasının ardından soruşturma sürecine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.