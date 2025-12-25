Sadettin Saran suç duyurusunda bulundu: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı.

Saran, dolandırıcıların kendi ismini kullanarak vatandaşlara mesaj gönderdiğini belirtti. “Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında şu ifadeleri paylaştı:

“Adımı kullanarak bazı kişi veya kişiler tarafından dolandırıcılık amaçlı SMS'ler gönderilmesi üzerine işbu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Bu mesajlara kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ederim. Söz konusu SMS'lerin gönderildiği cep telefonu numaraları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yasal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”