Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller gerekçe gösterildi. Daha önce yürütülen incelemelerde Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığına yönelik bulguların dosyada yer aldığı belirtilmişti.

Soruşturmanın, savcılık koordinesinde sürdüğü ve gözaltı işlemlerinin ardından Sadettin Saran’ın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Başsavcılığı açıklamasında, Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen ek deliller doğrultusunda gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Sadettin Saran’ın bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın halen sürdüğü vurgulanarak, sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda devam ettiği ifade edildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”