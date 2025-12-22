Sadettin Saran’dan açıklama: Görüntüler bardağı taşırdı, suç duyurusunda bulunacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, son günlerde WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan bazı görüntüler üzerine kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Saran, söz konusu paylaşımlar üzerinden şahsına yönelik organize bir “algı operasyonu” yürütüldüğünü belirtti.

Saran yaptığı açıklamada, bahsi geçen içeriklerin yeni olmadığını vurguladı. Söz konusu görüntülerin yıllar önce defalarca tekzip edildiğini hatırlatan Saran, bu materyallerin kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının daha önce açık ve kesin biçimde kanıtlandığını ifade etti.

AÇIK BİR İTİBAR SUİKASTI

Gerçek dışı olduğu bilinmesine rağmen aynı görüntü ve paylaşımların yeniden servis edilmesini “açık bir itibar suikastı” olarak nitelendiren Sadettin Saran, hukuki sürecin startını verdi. Saran, söz konusu içerikleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Saran'ın açıklaması şu şekilde:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığı defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir.

Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarımın ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır."