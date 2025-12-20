Sadettin Saran’dan maç sonrası açıklama: “Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim”

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılanan Sadettin Saran, bu sabah ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifadesi tamamlanan Saran’a, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

ADLİ TIP’A SEVK EDİLMİŞTİ

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Saran’dan kan ve saç örneği alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Saran yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk kararı verildi.

“DEVLETİMİZ BİZİ ÇAĞIRIRSA HEMEN GELİRİM”

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, maçın ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin Eyüpspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saran, kendisine verilen destek için teşekkür etti.

Sadettin Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum desteklerden. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devletimiz bizi çağırırsa hemen gelirim, başkaları gibi değilim. Veremeyeceğimiz hesabımız yok.”

Taraftarın desteğinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Saran, kulüp başkanlığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu:

“Taraftarın desteği çok duygulandırdı. İnşallah taraftarımızı çok mutlu edeceğiz. İyi ki bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur ve onur bu kulübün başkanı olmak. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok.”

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran, dün “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” suçlamalarıyla ifadeye çağrılmıştı. Emniyet ekipleri, dün akşam saatlerinde Saran’ın evinde arama yapmıştı.