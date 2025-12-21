Sadettin Saran’ın villasına arama yapılmıştı: Bekçi gözaltına alındı!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında villasına jandarma tarafından arama yapılan Sadettin Saran’ın villasında görevli bekçi H.D. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

Sadettin Saran'ın villasına arama yapılmıştı: Bekçi gözaltına alındı!
Yayınlanma:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Sadettin Saran’ın villasındaki gelişmeler sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan villada görevli bekçi H.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarıyla ifadeye çağrılan Sadettin Saran, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saran’ın Ayvacıkilçesine bağlı Kuruoba Köyü’ndeki villasında arama yapılmıştı.

Devam eden soruşturma çerçevesinde villada görevli bekçi H.D.’nin gözaltına alındığı, ifadesinin alınması için İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.

bekçi saadettin saran uyuşturucu operasyonu
