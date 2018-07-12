1999'da İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan, Adnan Oktar'a o yıllarda yapılan operasyonu hatırlatarak “Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki vekillerden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar’ diye üzerime çöktü” dedi. Tantana'a göre Adnan Oktar ve grubu 'Abdullah Öcalan kadar tehlikeli.'

12 Kasım 1999'da dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın talimatıyla Adnan Oktar'ın Kandilli'deki evine baskın düzenlendi. Oktar'la birlikte 70 kişi gözaltına alındı. Ocak 2000'de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ocak 2007'de Adnan Oktar delil yetersizliğinden beraat etti.



'FAZİLET PARTİSİ VEKİLLERİ ÜZERİME ÇÖKTÜ'

Oktar'ın beraat edip kendisinin 28 ayrı davadan yargılandığını hatırlatan Tantan, Sözcü'den Aytunç Erkin'e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda o dönem parlamentodaki siyasi partilerin özellikle Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak' diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar” dedi.



Tantan, Oktar ve grubunu nasıl tanıdığı sorusuna “Meclis oturumundan çıkarken yanıma iki üç yakışıklı genç ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar" diyerek yanıt verdi.'BUNLARIN



'ARKASINDA YABANCI SERVİS YAPILANMASI VAR'

Tantan ilk önce şaşırdığını söyledi ve şöyle devam etti:

“Meclis'in Koruma Müdürü'ne sordum. Haberi yok. Emniyet Genel Müdürü'ne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. İki üç ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yapıldı. Düğmeye basıldı. Savcılık, Emniyet birlikte bir çalışma yürüttü. Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı. Bunların arkasında yabancı servis yapılanması olmasa bu kadar güçlü olamazlardı. PKK da Türk gençliğini birbirine kırdırttı bu da Türk gençliğini zihinsel anlamda yıktı.”