Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini Ali Erbaş’tan devraldı

Ankara’da, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törene kurum çalışanları da katılım sağladı. Safi Arpaguş, görevini devralırken yaptığı konuşmada, kendisinden önce başkanlık görevini sürdüren Ali Erbaş’a teşekkür ederek, onun kurum hafızasında derin izler bıraktığını vurguladı.

Arpaguş, Erbaş’ın ilim, tecrübe ve gayreti birleştirerek örnek hizmet anlayışı ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu hizmetlerin sürekliliğinin ve daha ileriye taşınmasının ancak kurum çalışanlarının güçlü desteğiyle mümkün olacağını belirtti.

“DİYANET, SADECE İDARİ BİR GÖREV DEĞİL”

Konuşmasında görevin anlamına dikkat çeken Arpaguş, şu ifadeleri kullandı: “Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur’an’ın aydınlığı, sevgili Peygamber’imizin sünneti ve rehberliğinde milletimizin dini hayatına rehberlik eden bu kurum, tarih boyunca olduğu gibi bugün de toplumumuzun birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olmuştur.”

Arpaguş, bilgi ve teknolojinin günümüzde çoğu zaman insanlık için hayırlı bir şekilde kullanılmadığını, istismar edildiğini ve bilgi ahlakından uzak adımlar atıldığını belirtti.

Yeni Başkan Arpaguş, konuşmasında eğitimin ve ilmin önemine değindi: “Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk, öncelikle doğru bilginin ve sağlam kaynağın peşine düşmek, ilmi ehil ellerden almak, sonradan öğrendiğimiz ile amel etmektir. Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali, sloganı ‘yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar’ olan bu kurum ve fedakar neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır.”

Arpaguş ayrıca, görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

ALİ ERBAŞ: “TEŞKİLATIMIZI DAHA İLERİYE TAŞIMANIN MÜCADELESİNİ VERDİK”

Görevi devreden Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki uzun hizmet yıllarını ve görev süresini değerlendirdi. 19 yaşında imam olarak başladığı Diyanet yolculuğunda 25 yılı aşkın süre görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Erbaş, başkanlık döneminde yürüttüğü hizmetlere değindi.

Erbaş, “İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki dönem boyunca kendisine duyduğu güven için şükranlarını sunduğunu belirten Erbaş, emaneti Arpaguş’a devretmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Din hizmetinin bir makam ya da statüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilakis kulluğumuzun bir gereği ve bizim için bir hayat tarzıdır. Dolayısıyla bu alanda son nefesimize kadar çalışmayı ihmal edilemez bir vazife olarak telakki etmeliyiz. Başlangıçtan günümüze kadar Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ülkemizin en önemli kurumlarından birisi olan bu kurumun başında reislik yapmış, ahirete irtihal etmiş olan bütün reislerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün diyanet işleri başkanlarımıza hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum.”

Tören, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.