ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Safiye İnci'ye, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İnci ve avukatı Bülent Demir ile önceki celse müdahillik talebinde bulunan Ankara Barosunun avukatları katıldı.



Hakim Murat Yalçınkaya'nın söz vermesi üzerine Ankara Barosu avukatı Selver Seçil Aykan, davaya müdahilliklerine karar verilmesini isterken, sanık avukatı baronun suçtan doğrudan zarar görmediğini belirterek talebin reddini istedi.



Hakim Yalçınkaya, suçtan doğrudan zarar görmemesi nedeniyle baronun müdahillik talebini reddetti.



Esas hakkındaki beyanları sorulan Ankara Barosu avukatı Aykan, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.



Son savunması sorulan sanık İnci, "Herkesten özür diliyorum, pişmanım. Buralara geleceğini düşünmemiştim." dedi.



Sanık avukatı Demir, esasa ilişkin savunmasında, müvekkilinin Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddiasının yetersiz ve mesnetsiz olduğunu kaydetti.



Son sözü sorulan İnci, "Çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum." ifadesini kullandı.



Hakim Yalçınkaya, savunmanın ardından sanığı, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdığını, sabıkasız olması ve duruşmalardaki durum ve tutumunu dikkate alarak, cezasını 2 yıl 6 aya indirdiğini açıkladı.



Yalçınkaya, hükmün niteliği ve tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak İnci'nin tahliyesine karar verdiğini de duyurdu.



İnci'nin, iddianamede "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyordu.