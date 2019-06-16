Yurdun geniş bir bölümünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırıkkale'de bir çift yaşamını yitirdi. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışların Doğu Anadolu'da da Erzurum, Kars ve Ardahan illerini etkileyeceği uyarısında bulundu.

Yurdun geniş bir kesiminde etkisini gösteren sağanak yağış, Kırıkkale'de can aldı. Olay Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde meydana geldi. Mehmet ve Fatma Öztürk çifti, mandırada büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenirken kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.



Öztürk çiftinin cansız bedenleri mandıranın 2 kilometre uzağında, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.



Sağanak yağış Kırıkkale'nin merkez ve ilçelerinde de etkili oldu. Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar ile evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Samsun-Kırıkkale kara yolu, Kırıkkale yönünde bir süre trafiğe kapatıldı.



Şiddetli sağanak yağış Tokat'ta da etkili oldu. Bir caminin minaresi yıldırımdan zarar gördü. Tokat-Turhal karayolunu su bastı, sürücüler bir hayli zorlandı.



Kazova bölgesi Söngüt köyünde dolu yağışı ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi. Domates tarlaları beyaza büründü.



Meteorolojiden Doğu Anadolu için de sağanak yağış uyarısı geldi. Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı.





ulusal.com.tr