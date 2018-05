Sağlık Bakanı Demircan, Gazze sınırındaki gösterilerde yaralanan Filistinlilere ilişkin, "O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık." dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Gazze tarafında, Filistinlilerin olduğu yerde yeterli ilaç ve malzeme olmadığından yaralılar çok büyük bir risk altında. Türkiye olarak daha ilk andan itibaren her türlü hazırlığımızı yaptık. O bölgedeki yaralılara ulaşmak için her türlü tedbirimizi aldık. Görüşmeler olumlu sonuçlanır sonuçlanmaz Türkiye olarak yaralıları getirmek için hazırlığımızı yaptık." ifadelerini kullandı.



"Yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz"

Demircan, şöyle devam etti:

"AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz."



"Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık"

Gazze'den gelecek yaralıların önce Ankara'da kabul edileceğini belirten Demircan, "Yaralıların durumuna göre hastanelerimizi hazırladık." dedi.

Kaynak: