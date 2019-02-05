Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak. Medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirerek sürece alet olan açıklama ve beyanlara da maalesef şahit olmaktayız. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz. Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının son bulacağını bildirdi.



Bakan Koca, yazılı açıklamasında, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kuru güncellemesinin tebliğ gereği bu yıl da Şubat ayında gerçekleştirileceğini belirtti.



Yapılan incelemelerde piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğunun görüldüğüne işaret eden Koca, "Ürün arzındaki bu artışa rağmen bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiği tespit edilmiştir. Bakanlığımız bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimleri sıklaştırmış ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almıştır." ifadesini kullandı.



"81 ilde 900 personel ile ilaç denetimi"



Koca, son bir haftada 81 ilde 900 personel ile üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesildiğini aktararak, idari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemin devreye alındığını, kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastaları mağdur etmesine verilmeyeceğini ve bu konuda gerekenin yapılacağını vurguladı.



İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışının anbean takip edildiğini altını çizen Koca, açıklamasında şunları kaydetti:



"İTS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibarıyla bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır.



Öte yandan, medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirerek sürece alet olan açıklama ve beyanlara da maalesef şahit olmaktayız. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz. Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Bakanlığımız ithal ilaçların yerli üretimi konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmektedir."



Bakan Koca, hastaların tedarik edemedikleri ilaçlar için "[email protected]" ya da "[email protected]" adreslerine e-posta gönderebileceklerini ayrıca 444 4 680 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ulaşılabileceğini hatırlattı.