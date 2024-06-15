Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kurban etiyle ilgili uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Kurban etinin tüketimiyle ilgili uyarı yapan Bakan Fahrettin Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kurban etiyle ilgili uyarı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kurban Bayramı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Bakan Fahrettin Koca, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı'nda et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan'ın, kurban eti tüketimiyle ilgili bilgilendirmelerinin olduğu videoya da yer veren Bakan Koca, "Kurban etini bir gün dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık için daha faydalıdır. Etin yanında sebze, salata, yoğurt, tam taneli ürünleri ihmal etmezsek dengeli beslenmeyi sağlamış oluruz. Özellikle, yüksek kolesterolü olan ve kalp hastalığı riski taşıyanların kırmızı et tüketimini haftada iki günle sınırlandırması ve sakatat tüketiminden kaçınması önemlidir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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