Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ankara'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışına katıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık altyapısını güçlendirme hamlesi kapsamında Başkent’te önemli bir merkezin kurdelesini kesti.

17 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen törenle, “Sincan Mareşal Çakmak Sağlıklı Hayat Merkezi ve 9 No.lu Aile Sağlığı Merkezi” resmen hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu olan “Sağlıklı Türkiye” hedefine vurgu yapan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinde vites yükselttiklerini belirterek çarpıcı veriler paylaştı.

HEDEF: 1000 YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Sistemdeki mevcut kapasiteyi ve gelecek projeksiyonunu rakamlarla ortaya koyan Bakan Memişoğlu, hekim başına düşen hasta yükünü hafifletmekte kararlı olduklarını vurguladı. Halihazırda yürütülen inşaat çalışmaları ve hedeflenen yeni merkez sayılarına dikkat çeken Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de şu anda 8 bin 300 aile sağlığı merkezimiz var. Son bir yılda 302 tane aile sağlığı merkezini hizmete aldık, 461 aile sağlığı merkezimizin de inşaatı devam etmekte. Bizim hedefimiz, bin (1.000) aile sağlığı merkezini bitirip 8 bin 300’ün üzerine eklemek ve şu anda 2 bin 889 olan aile hekimine düşen vatandaş sayısını da 2 bin bandına kadar düşürmek.”

Bakanlık olarak son bir yılda sahada aktif bir çalışma yürüttüklerini belirten Memişoğlu, aile hekimlerinin performansından övgüyle bahsetti. Son 12 ayda tam 35 milyon vatandaşa telefonla ulaşılarak sağlık hizmeti sunulduğunu aktaran Bakan, bu taramalar sayesinde daha önce sistemle hiç temas etmemiş 15 milyon kişinin aile hekimleriyle tanıştırıldığını açıkladı.

RANDEVU SORUNUNA ‘AİLE HEKİMİ’ FORMÜLÜ

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hastane randevusu bulma konusuna da değinen Sağlık Bakanı, sistemde bir tıkanıklık olmadığını savundu. Çözüm adresi olarak aile hekimlerini işaret eden Memişoğlu, hastaneye gitmeden önce atılması gereken adımı şöyle tarif etti: “Mahallenizde sizinle birebir ilgilenecek hekiminiz sizi bekliyor; aile hekiminiz. Kendi aile hekiminize gittiğiniz zaman aile hekiminiz gerekli görürse size herhangi bir branştan, herhangi bir hastaneden rahatlıkla randevu alabiliyor.”

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hayati fonksiyonuna dikkat çeken Memişoğlu, erken teşhisin önemini çarpıcı bir istatistikle gözler önüne serdi. Vatandaşlara bu merkezleri aktif kullanma çağrısında bulunan Bakan, “Son bir senede tam 19 bin vatandaşımıza erken kanser teşhisi koyarak hayatlarının değişmesine vesile olduk.” dedi.

İLK KEZ ANNE OLACAKLARA ÖZEL EBE TAHSİSİ

Bakan Memişoğlu’nun konuşmasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de anne adaylarına yönelik yeni destek paketi oldu. Doğum sürecinde rehberlik hizmetinin kapsamını genişlettiklerini duyuran Memişoğlu, kamu ya da özel fark etmeksizin ilk doğumunu yapacak tüm kadınlara gebeliklerinin son döneminde bir ebe atanacağını müjdeledi.

Memişoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “İlk anneliğini yaşayacak gebelerimize son üç ayında ebe tahsis ediyoruz. Yani siz ister özel sektörde olsun ister kamu hastanesinde olsun ister üniversite hastanesinde olsun ister muayenehane hekiminin gözetiminde ve takibinde olun; son üç ayı kalmış, ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza ebe tahsis ediyoruz.”

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENE ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

Konuşmasının son bölümünü tütün ürünleriyle mücadeleye ayıran Sağlık Bakanı, tiryakilere "şimdi tam zamanı" diyerek seslendi. Sigara kullananların ezici bir çoğunluğunun aslında bırakma isteği taşıdığını belirten Memişoğlu, devletin sunduğu imkanları hatırlattı: “Ben sigara içen vatandaşlarımızın yüzde 99,9’unun sigarayı bırakmak istediğini biliyorum. Biz, sigaranın nasıl bırakılacağı konusunda kendisini yetiştirmiş hekimlerimizle ve ücretsiz ilaç desteğiyle vatandaşlarımıza yardım etmek için hazırız. Sigarayı bırakmanın zamanı şimdi olsun. Sigara bırakma polikliniklerimize gelerek sigarayı bırakın.”