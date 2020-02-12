Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs için geliştirilen tanı kiti yurt dışına da satılacak
Türkiye, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen tanı kiti üretti. Bu kit yurt dışına da satılacak.
GÜNDEM 12.02.2020, 18:13 12.02.2020, 21:53
Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen tanı kiti yurt dışına da satılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye'de, yeni tip koronavirüse ilişkin tedbirler aldıklarını belirten Koca, "Risk şu an daha az." bilgisini verdi.
Koronavirüsün 28 ülkede görüldüğüne işaret eden Koca, toplamda 45 bin 260 vaka bulunduğunu, bunlardan 518'inin Çin dışında görüldüğünü söyledi.
ulusal.com.tr