Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul’da yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

2026 yılının ilk bebekleri, Sarıyer’de bulunan Şişli Etfal Hastanesi Çayırbaşı Ek Hizmet Binası’nda dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yılın ilk anlarında hastaneye giderek aileleri ziyaret etti. Ziyaret öncesinde hastane personeliyle tek tek selamlaşarak yeni yıllarını kutlayan Bakan Memişoğlu, yenidoğan bebeklerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.

YILIN İLK PRENSESİNE BAKAN'DAN ÖVGÜ

Hastanede dünyaya gelen bebekler arasında yer alan Arya, 3 kilo 895 gram ağırlığında doğdu. Anne Aysel Kızıltaş bebeğini yeni yılın ilk dakikalarında kucağına aldı. Aileyi ziyaret eden Bakan Memişoğlu, bebeğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra anneyi tebrik etti. Bebeğin ismini beğendiğini ifade eden Memişoğlu, "Ne güzel isim koymuşsunuz, Allah iyi nesillerle karşılaştırsın. Tebrik ediyorum sizi" dedi.

Arya bebeği kucağına alan Memişoğlu, "Allah seni iyilerle karşılaştırsın. Hayatı hep iyi olsun, mutlu olsun. Güzel kız maşallah, sanatçı olur muhtemelen. 2026’nın ilk prensesi" diye konuştu.

Anneye hediye takdim eden Bakan Memişoğlu, doğum yöntemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Normal doğumla 4’ünücü doğum. Annesi sağlıklı, baba da huzurlu mutlu. Allah bağışlasın. Vatanımıza, milletimize huzurlar, mutluluklar diliyorum. 2026 daha iyi olsun inşallah. Ebelerimizle, doktorlarımızla, bütün Hamidiye Etfal ekibine, Sarıyer’deki hastanemizde ki tüm ekibimize teşekkür ediyoruz, mutlu seneler" Bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan anne Aysel Kızıltaş ise duygularını, "Çok mutluyum, şaşkınım da. Tüm doktorlara da teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bana. Sevinçliyim" sözleriyle ifade etti.

Bakan Memişoğlu, aynı hastanede yeni yılın ilk bebeklerinden olan Hümeyra isimli bebeği ve ailesini de ziyaret etti. Hümeyra bebeği kucağına alan Bakan, aileye başta sağlık olmak üzere iyi dileklerini iletti. Annenin sağlık durumu hakkında bilgi alan ve aileyle sohbet eden Memişoğlu, ziyaretlerin ardından hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.