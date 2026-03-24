Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ODTÜ ve TÜSEB işbirliği açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlük binasında gerçekleştirilen TÜSEB ve ODTÜ işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Tören kapsamında, Sağlık Bakanlığı'nın "Üreten Sağlık" modeli çerçevesinde TÜSEB koordinasyonunda hastanelerde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinin ilk defa bir üniversitede, ODTÜ bünyesinde kurulacağı açıklandı. Protokol töreninde Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da hazır bulundu.

İLK ÜNİVERSİTE TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ODTÜ'YE KURULUYOR

Bakan Memişoğlu, protokolün hedeflerini detaylandırarak, bilim insanlarının fikirlerini ticari ürünlere dönüştürecek bir ekosistem inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu hedef doğrultusunda, teknoloji alanında köklü bir kültüre sahip olan ODTÜ ile işbirliğine gidildi. İmza töreni sırasında ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve üniversitedeki akademisyenler, üniversitenin sağlık sektöründeki mevcut projeleri ve çalışmaları hakkında Memişoğlu'na bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'nin sağlık alanında kendi teknolojisini üreten bir konuma geldiğini ifade eden Memişoğlu, mühendis ve hekimlerin ortak çalışmalarına duyduğu güveni şu sözlerle aktardı: "Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak aynı zamanda teknolojisini de üreten ve artık dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline geliyor."

Sürecin gelecekteki çıktılarına değinen Memişoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben özellikle mühendislerimize, bilim insanlarımıza, hekimlerimize bu konuda güveniyorum ve başarılarını görüyorum. İnşallah bunların meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye'nin yüz akı olacak. Biz bu yolda elimizden geldiğince bilim insanlarımızın önünü açmaya çalışacağız."

ÜRETEN SAĞLIK PORTALI'NA 3 AYDA 390 FİKİR GİRİLDİ

Törende, bakanlık tarafından kurulan "Üreten Sağlık Portalı"nın güncel verileri de paylaşıldı. Bu yılın başında faaliyete geçen sisteme ilk üç aylık dönemde toplam 390 yeni fikrin kaydedildiği bilgisini veren Memişoğlu, üretim ve yenilik çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

Sağlık teknolojilerinde küresel bir vizyon ortaya koyan Memişoğlu, "ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sanayisinin en iyi şekilde büyümesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi protokolün imzalanması ve sunumların ardından Bakan Kemal Memişoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile birlikte ODTÜ Teknokent'e geçti. Ziyaret sırasında, yazılımı Türk mühendisler tarafından özel olarak geliştirilen elektrikli bir araç kullanıldı. Teknokent sahasına ulaşan Memişoğlu, merkezde yürütülen teknolojik çalışmalar ve projeler hakkında yetkililerden yerinde bilgi aldı.