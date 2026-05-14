Sağlık Bakanı’ndan Hantavirüs açıklaması: Risk var mı?

TVNET canlı yayınında gündemi değerlendiren Bakan, Türkiye'nin her türlü salgın tehdidine karşı "muktedir" olduğunu vurgulayarak, "Toplum müsterih olsun, şu anda bir salgın riski yok" dedi.



HANTAVİRÜS OPERASYONU: 5 TÜRK VATANDAŞI KARANTİNADA

Bakan Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2 Mayıs’ta bir gemide görülen solunum yolu hastalığına karşı verdiği alarmı Türkiye’nin anlık takip ettiğini belirtti. Süreci bizzat yöneten Bakanlık, gemideki Türk vatandaşları için özel bir operasyon yürüttü:

İzole Ulaşım: Gemideki 3 Türk vatandaşı, Türkiye'ye ait özel bir uçakla tamamen izole şekilde yurda getirildi.

Negatif Test Sonuçları: Karantinaya alınan toplam 5 vatandaşın (gemiden daha önce ayrılan 2 kişi dahil) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

42 Günlük Takip: Vatandaşların klinik durumları Halk Sağlığı ekipleri tarafından her gün aranarak 42 gün boyunca takip edilecek.

SALGIN RİSKİ VAR MI?

Bakan Memişoğlu, spekülasyonların önüne geçerek şu net mesajı verdi:

"Bilim dünyasının bize riskin arttığına dair bir bildirimi yok. Bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Şu an için bir salgın riski söz konusu değil."

Memişoğlu, Hantavirüsün kemirgenlerin dışkı ve sıvılarıyla bulaşan bir tür olduğunu hatırlatarak, Bakanlığın sadece bu virüsü değil, tüm gribal enfeksiyonları yakından izlediğini ekledi.



SAĞLIKTA YERLİ DEVRİM: SMA İLACI VE AŞI MÜJDESİ

Bakanlığın "Koruyan Sağlık" ve "Sağlıkta Üretim" vizyonu kapsamında paylaşılan diğer önemli başlıklar ise şunlar oldu:

Yerli SMA İlacı: Türkiye artık kendi SMA ilacını üretme aşamasına geldi. Preklinik sürecin sonuna gelindi ve klinik çalışmalar sürüyor.

Aşı Üretimi: Hepatit aşısı sahaya verildi. 9 farklı aşı türü için de üretim çağrısına çıkıldı.

Kanser Taraması: Son bir yılda tam 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı.

Sezaryen Oranları: Türkiye'de %59,7 olan sezaryen oranlarını düşürmek için her anne adayına bir ebe verilmesi talimatı verildi.