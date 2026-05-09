Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs tespit edilen uluslararası bir seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Herhangi bir hastalık belirtisi taşımayan vatandaşlar, ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren karantinaya alınarak sağlık süreçleri titizlikle takip edilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor
Yayınlanma:

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlarda herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu saptanmadığı bildirildi.

Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacak olan vatandaşların sağlık süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek.

"Yeni Pandemi" iddialarına bilimsel fren: Hantavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar"Yeni Pandemi" iddialarına bilimsel fren: Hantavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlarSağlık
Türkiye’de Hantavirüs var mı? Bakanlık son durumu resmen duyurduTürkiye’de Hantavirüs var mı? Bakanlık son durumu resmen duyurduSağlık
sağlık bakanlığı Hantavirüs
Günün Manşetleri
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
10'u çocuk 33 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu
Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama geldi
Diyarbakır ve Mersin'de narkotik operasyonu
Çok Okunanlar
150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 150 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM'e bu hafta neler geliyor?
10 Mayıs'ta bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı 10 Mayıs'ta bu ilçelerde hayat duracak: Saatler tek tek açıklandı
🔴 Galatasaray – Antalyaspor canlı izle! 🔴 Galatasaray – Antalyaspor canlı izle!
Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak! Meteoroloji tek tek uyardı: Yarın kuvvetli sağanak 37 ili vuracak!