Sağlık Bakanlığı'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Gemideki 3 kişi Türkiye'ye getiriliyor
Sağlık Bakanlığı, hantavirüs tespit edilen uluslararası bir seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Herhangi bir hastalık belirtisi taşımayan vatandaşlar, ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren karantinaya alınarak sağlık süreçleri titizlikle takip edilecek.
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlarda herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu saptanmadığı bildirildi.
Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacak olan vatandaşların sağlık süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülecek.
Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) May 9, 2026
İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı… pic.twitter.com/u5EZ8REiEx