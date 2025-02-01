Sağlık Bakanlığından içme suyu açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki içme suyu kullanımıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, su güvenliği incelemesinde, içme suyu kullanımıyla ilgili olarak bir uygunsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sağlık Bakanlığından içme suyu açıklaması
Yayınlanma:

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda köpüklenme yaşanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, köpüklenmeye ilişkin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kentten alınan su numunelerinin detaylı analiz edildiği aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir." denildi.

Kırıkkale'de korkunç kaza: Karı-koca hayatını kaybettiKırıkkale'de korkunç kaza: Karı-koca hayatını kaybettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

yalova içme suyu sağlık bakanlığı
Günün Manşetleri
Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti!
Devlet Bahçeli'den teğmenlerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan Manisa'ya hızlı tren müjdesi
Bakan Yılmaz Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
AKOM'dan uyarı
Panel operasyonunda yakalanan şüphelilerden 44'ü tutuklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
“Hakkınızda icra davası var” diyerek dolandıran suç örgütü çökertildi
5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede! İstanbul'da hava kalitesi kritik seviyede!
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk açıklama
Bu otomobillerden uzak durun! Bu otomobillerden uzak durun!
Altın fiyatları tırmanışa geçiyor! Altın fiyatları tırmanışa geçiyor!
AKOM'dan uyarı AKOM'dan uyarı