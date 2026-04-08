Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a 3 tır tıbbi insani yardım gönderildi

Sağlık Bakanlığı, devam eden savaş nedeniyle tıbbi desteğe ihtiyaç duyan İran'a 3 tır dolusu insani yardım gönderdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a 3 tır tıbbi insani yardım gönderildi
Sağlık Bakanlığı, savaş koşulları sebebiyle sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyan İran İslam Cumhuriyeti’ne 3 tır ve 60 paletten oluşan tıbbi insani yardım gönderdi. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarılan yardım konvoyunun içerisinde 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz yer alıyor.

İHTİYAÇ LİSTESİ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMEDE BELİRLENDİ

Mart ayının sonunda İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile gerçekleştirilen resmi görüşmede, devam eden savaş nedeniyle İran'ın sağlık sektöründe yaşadığı zorluklar ele alındı. Bu görüşmenin ardından Sağlık Bakanlığı hızla gerekli koordinasyonu sağlayarak, İranlı yetkililerden ülkenin acil ihtiyaçlarına dair detaylı bir liste temin etti.

İranlı yetkililerin ilettiği talep listesi doğrultusunda, Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastaneler harekete geçti. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden sağlanan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde toplandı. Kısa sürede tamamlanan sevkiyat süreci kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeler 200’ün üzerinde yardım kolisi haline getirildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yola çıkan bu 200'ü aşkın koli, bölgedeki hastalara müdahale imkanı sağlayacak ağır donanımları barındırıyor. İran'a gönderilen tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi hayati öneme sahip ekipmanlar bulunuyor.

Bu cihazlara ek olarak tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye sevk ediliyor.

İstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 8 Nisan verilerini paylaştıİstanbul barajlarında son durum ne? İSKİ 8 Nisan verilerini paylaştıYurt
TFF açıkladı: Lucescu anısına tüm maçlarda saygı duruşu yapılacakTFF açıkladı: Lucescu anısına tüm maçlarda saygı duruşu yapılacakSpor
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyor
"Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''
Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!
Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek
ROKETSAN'dan TSK'ya tarihi teslimat
Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyor
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten ABD'ye mesaj!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat!