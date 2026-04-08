Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a 3 tır tıbbi insani yardım gönderildi

Sağlık Bakanlığı, savaş koşulları sebebiyle sağlık alanında desteğe ihtiyaç duyan İran İslam Cumhuriyeti’ne 3 tır ve 60 paletten oluşan tıbbi insani yardım gönderdi. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarılan yardım konvoyunun içerisinde 70 kalem ilaç, 33 kalem tıbbi sarf malzemesi ve 240 kalem tıbbi cihaz yer alıyor.

İHTİYAÇ LİSTESİ BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞMEDE BELİRLENDİ

Mart ayının sonunda İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Habibollahzade ile gerçekleştirilen resmi görüşmede, devam eden savaş nedeniyle İran'ın sağlık sektöründe yaşadığı zorluklar ele alındı. Bu görüşmenin ardından Sağlık Bakanlığı hızla gerekli koordinasyonu sağlayarak, İranlı yetkililerden ülkenin acil ihtiyaçlarına dair detaylı bir liste temin etti.

İranlı yetkililerin ilettiği talep listesi doğrultusunda, Türkiye genelindeki il sağlık müdürlükleri ve hastaneler harekete geçti. Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Erzincan olmak üzere birçok ilden sağlanan ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar kamyon ve tırlarla taşınarak belirlenen merkezde toplandı. Kısa sürede tamamlanan sevkiyat süreci kapsamında ihtiyaç duyulan malzemeler 200’ün üzerinde yardım kolisi haline getirildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yola çıkan bu 200'ü aşkın koli, bölgedeki hastalara müdahale imkanı sağlayacak ağır donanımları barındırıyor. İran'a gönderilen tıbbi cihazlar arasında röntgen, ultrason, ventilatör, EKG, defibrilatör, aspiratör, infüzyon pompası ve hasta başı monitör gibi hayati öneme sahip ekipmanlar bulunuyor.

Bu cihazlara ek olarak tansiyon aletleri, sıcaklık ölçüm cihazları ve serum askıları gibi temel sağlık ekipmanları da yardım kapsamında ülkeye sevk ediliyor.