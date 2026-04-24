Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a 6 tır tıbbi yardım malzemesi ve ilaç gönderildi

Sağlık Bakanlığı, yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde İran'a 6 tır tıbbi malzeme ve ilaç gönderdiğini bildirdi. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a geçecek olan ve toplam 107 paletten oluşan sevkiyatta, acil tıbbi müdahale ekipmanlarından kritik ilaçlara kadar geniş bir yelpazede sağlık ürünü bulunuyor.

MİLYONLARCA MALZEME ÖNCE VAN'A SONRA SINIRA TAŞINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hazırlık aşamasında geniş çaplı bir lojistik operasyon yürütüldü. 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç ve 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere ilk olarak Van İl Sağlık Müdürlüğünün deposuna nakledildi. Burada tasnif edilip 107 palet haline getirilen malzemeler tırlara yüklenerek Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Yardım kolilerine enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yüklendi. Tıbbi malzemelerin haricinde tırlarda; antibiyotik, ağrı kesici ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar ile onkoloji ilaçları da yer alıyor.

İLK ETAPTA GÖNDERİLEN CİHAZLAR DA BÖLGEYE ULAŞMIŞTI

Söz konusu sevkiyat, Türkiye'nin İran'a sağladığı ilk tıbbi destek değil. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gönderilmişti. O dönem ulaştırılan yardımların içerisinde röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyordu.