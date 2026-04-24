Sağlık Bakanlığı'ndan İran'a 6 tır tıbbi yardım malzemesi ve ilaç gönderildi

Sağlık Bakanlığı, İran'a yönelik tıbbi yardım çalışmaları kapsamında 6 tır dolusu malzeme ve ilacın Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru yola çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, yürütülen yardım çalışmaları çerçevesinde İran'a 6 tır tıbbi malzeme ve ilaç gönderdiğini bildirdi. Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a geçecek olan ve toplam 107 paletten oluşan sevkiyatta, acil tıbbi müdahale ekipmanlarından kritik ilaçlara kadar geniş bir yelpazede sağlık ürünü bulunuyor.

MİLYONLARCA MALZEME ÖNCE VAN'A SONRA SINIRA TAŞINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hazırlık aşamasında geniş çaplı bir lojistik operasyon yürütüldü. 361 kalemden oluşan yaklaşık 1,8 milyon tıbbi sarf malzemesi, 78 kalemden oluşan yaklaşık 10 bin ilaç ve 22 kalemden oluşan 385 soğuk zincir ilaç, İran'a gönderilmek üzere ilk olarak Van İl Sağlık Müdürlüğünün deposuna nakledildi. Burada tasnif edilip 107 palet haline getirilen malzemeler tırlara yüklenerek Ağrı Doğubayazıt Gürbulak Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Yardım kolilerine enjektörler, cerrahi maskeler, steril eldivenler, oksijen maskeleri ve koruyucu ekipmanlar başta olmak üzere çok sayıda tıbbi sarf malzemesi yüklendi. Tıbbi malzemelerin haricinde tırlarda; antibiyotik, ağrı kesici ve endokrin ilaçları gibi temel ilaçlar ile onkoloji ilaçları da yer alıyor.

İLK ETAPTA GÖNDERİLEN CİHAZLAR DA BÖLGEYE ULAŞMIŞTI

Söz konusu sevkiyat, Türkiye'nin İran'a sağladığı ilk tıbbi destek değil. Sağlık Bakanlığı tarafından daha önce İran'a ilk etapta 3 tır ilaç, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gönderilmişti. O dönem ulaştırılan yardımların içerisinde röntgen, ultrason, ventilatör ve hasta başı monitör gibi kritik ekipmanlar bulunuyordu.

Uzmanlar uyardı: "Asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırım"Uzmanlar uyardı: "Asansör yerine merdiven kullanmak bile kalbiniz için büyük bir yatırım"Sağlık
BİM'de bugün neler var? Kamp ürünleri satışa çıkıyor! İşte BİM 24 Nisan kataloğuBİM'de bugün neler var? Kamp ürünleri satışa çıkıyor! İşte BİM 24 Nisan kataloğuMarket
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Okullarda yeni güvenlik önlemleri
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu
Dev derbi öncesi Passolig'i çökerten şebekeye ağır darbe!
100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yarın başlıyor
Lübnan-İsrail ateşkesi 21 gün uzadı
Pezeşkiyan: Sertlik yanlıları ya da ılımlı yok, hepimiz İranlıyız
"Hürmüz krizi 30 milyon kişiyi yoksulluğa sürükleyecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı
Faili meçhul dosyalar için yeni daire başkanlığı
Çok Okunanlar
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura! UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura!
Akaryakıta zam bekleniyor! Akaryakıta zam bekleniyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?