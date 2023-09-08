Sağlık çalışanları haykırdı! "Saçımın teline dokunma"

Sağlıkta şiddet dur durak bilmiyor. Son olarak Silivri Devlet Hastanesi'nde görevi başında bulunan bir hemşireye, hasta yakınları tarafından şiddet uygulandı. Saldırganlar, serbest bırakıldı. Çocuğunun gözleri önünde darbedilen hemşireye destek, sağlık emekçilerinden geldi. 'Saçımızın Teline Dokunma' diyen sağlıkçılar şiddetin son bulmasını talep etti.



Saçları çekildi, darp edildi... Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez Silivri Devlet Hastanesi oldu.



Hemşire, hastasını muayene ettiği sırada hasta yakınları odaya girdi. Hemşire hasta yakınlarını, dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Uyarıya öfkelenen 3 hasta yakını ise,hemşireyi darp etti.



Olay kısa sürede polise intikal etti, ancak saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Darp edilen hemşireye destek kadın meslektaşlarından geldi.



Kadın sağlıkçılar saçlarından bir tutam keserek 'Saçımızın Teline Dokunma' sloganıyla sosyal medya çalışması başlattı.



Yoğun Bakım Hemşiresi Melek Ünlügedik, sağlıkçılara yönelik şiddet eylemleri karşısında cezai yaptırımların yetersiz kaldığını ifade etti.

- Ne yazık ki düzenlemeler yapılmadığı müddetçe şiddet olağanlaştı için şiddet artarak devam eder... Son bir haftada olanları anlattı... Sağlık çalışanları yasal düzenlemelerle korunmalı.

Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Genel Sekreteri Yasin Aldemir, şiddetin ilk ve son olmadığına dikkat çekti, önlem alınmasını istedi.





- Öldürülmek istemiyoruz, şiddete maruz kalmak istemiyoruz, özlük haklarımızın yaşama hakkımızın sağlanmasını talep ediyoruz, ama gelin görün ki şiddet vakaları artıyor.



Uzman Hemşire Neslihan Komser de sağlıkta şiddetin önlenmesine dair çözüm önerilerini sıraladı.



