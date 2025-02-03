Sağlık sektöründe liyakat krizi: Bakan Yardımcıları eleştirildi

Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı önünde liyakatli bir yönetim talebiyle basın açıklaması yaptı. Bakanlıkta yapılan görevlendirmelere tepki gösteren sağlık emekçileri, bakan yardımcılarının mühendis, coğrafya öğretmeni ve işletmeci olmasına dikkat çekti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Sağlık sektöründe liyakat krizi: Bakan Yardımcıları eleştirildi
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Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nda liyakatsiz atamaların yapıldığını belirterek Bakanlık önünde seslerini yükseltti. Çeşitli sağlık çalışanları, bu tür atamaların sektördeki verimliliği ve sağlığı olumsuz etkilediğini ifade etti:

"Sağlık Bakanlığında 4 tane bakan yardımcısı var, içinde mühendis, coğrafya öğretmeni ve sürücü kursu sahibi var. Ama yüz binlerce hemşireye ve teknikerine yer verilmiyor. Böyle bir aile değiliz biz."

HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, hastanelerdeki personel eksikliğine dikkat çekti. Şimşek, atama bekleyen yüz binlerce sağlık çalışanının hala göreve başlamadığını vurguladı:

"Dışarda atama bekleyen yüz binlerce genç var. Soruyorum; personel sayımız arttı mı? Hayır! Emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Hayır! Liyakat var mı? Hayır! Bu sistemde kocaman bir hiçlik var, sağlıksızlık var."

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan personele kendi alanları dışında görevler verildiği ifade edildi. Bazı sağlık çalışanları, bu tür görevlendirmelerin verimliliği düşürdüğünü ve liyakati yok saydığını söyledi:

"Hemşireye 5 kat aşağıdan ilaç taşıttırılıyor, teknikere reçete yazdırılıyor, bakanlık kendi yönetmeliklerini uygulamıyor. Çözüm tamamen kamucu, koruyucu bir sağlık sistemine yani cumhuriyetin özüne dönmemiz gerekiyor."

Ulusal Kanal’a konuşan sağlık çalışanları, hastanelerdeki güvenlik sorunlarına da dikkat çekti. Sağlık çalışanları, hastanelerde her türlü tehlikeli maddenin kolayca girebildiğine, bu durumun can güvenliklerini tehdit ettiğine vurgu yaptı:

"Can güvenliğimiz yok, bir AVM’nin bile güvenlik sistemi var, hastaneye her türlü tehlikeli madde sokulabiliyor."

Sağlık çalışanları, liyakatli bir yönetimin sağlanması için gereken düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istiyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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