Sağlıkçılar iş bırakma eylemi yaptı! Sağlık emekçileri hakları için alanlarda

19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu bünyesindeki sağlık emekçileri iki günlük iş bırakma eylemine başladı.

Eylemler yurdun dört bir noktasında sürerken sağlık emekçileri ortak basın açıklaması düzenledi.

"Sağlık çalışanları, "nitelikli hizmet, insanca yaşanabilir, herkesin ücretsiz yararlanabildiği bir sağlık hizmeti" için çağrı yaptı.

TABİB-SEN Başkanı Ahmet Erçek de eylemi Ulusal Kanal ekranlarında değerlendirdi.

Erçek, sağlıkta şiddete çözüm için bir acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu söyledi

Sağlık Çalışanlarının eylem adreslerinden biri de İzmir’deki Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi oldu. Ortak açıklamayı hekim Namık Yazlar yaptı.

İş bırakan sağlıkçılar geçim sıkıntısı ve can korkusu yaşadıklarının altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylem öncesi sağlık emekçilerine bir mektup göndermişti.

Beyaz Reforma değinilen mektupta eyleminin "işleyişe karşı sorumsuzluk" anlamına geleceğini ve "toplumca kabul edilir" olmadığı yazılmıştı.