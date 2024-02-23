Sağlıkçılar "sağlıkta şiddete" tepki için bir araya geldi!

Sağlıkta şiddetin adresi bu kez de Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk acilinde oldu. Hasta yakını tarafından şiddete uğrayan meslektaşları için sağlık çalışanları bir araya geldi.

"Her şiddet vakası hastalarımızla aramıza duvar örüyor, hastalarımızın çocuklarımızın kaliteli sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor."

Hekim-Sen, Hekim Birliği Sendikası, Tabip-Sen ve Ankara Tabip Odası Çocuk acili önünde ortak açıklama yaptı. Sağlık çalışanları açıklamada sağlıkta şiddet sorununa yönelik mücadelenin de devam edeceğini vurguladı.