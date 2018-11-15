"Kamudan ihraç edilenler SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışamaz." Sağlık alanına ilişkin hazırlanan kanun teklifinde yer alan bu madde değiştirildi. Değişikliğe göre, doktor, diş doktoru ve tıpta uzman olanlar ihraç edildikten 450 gün sonra herhangi bir özel hastanede çalışabilecek. İlgili madde Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildi.

Muhalefet tepki gösterdi. AKP kısmi geri adım attı. Tartışılan madde revize edildi.



Sağlık alanına ilişkin hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.



Sağlıkta şiddeti önleme olarak da bilinen kanun teklifinin 22 maddeden oluşan birinci bölümü Genel Kurul'da kabul edildi.



Kabul edilen düzenlemeler içinde en çok tartışma yaratan ise "Kamudan ihraç edilenler SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışamaz" maddesiydi. Maddenin komisyonun görüşmelerinde iktidar ile muhalefet arasında kavga çıkmış, gerginlik Genel Kurul'da da devam etmişti. Gelinen noktada ise AKP ilgili maddeyi değiştirdi.



Yapılan değişikliğe göre, meslekten ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktor, diş doktoru ve tıpta uzman olanlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek. Ancak bunun için de kişinin ihraç edildiği tarihten itibaren 450 gün geçmesi gerekiyor.



Kanun teklifinde kabul edilen bir diğer düzenlemeye göre ise sağlık çalışanına şiddet tutuklanma nedeni sayılacak.



Tüp bebek için üst yaş sınırını 38'den 40'a çıkartan teklife göre, alt yaş sınırı 23 olacak. Ayrıca embriyo ve üretme hücresi bağışlayana da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.



ulusal.com.tr