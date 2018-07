Vatan Partisi kamuoyunda tepki toplayan, Şanlıurfa'da bir hastanede doktora uygulanan şiddete karşı çözüm önerilerini açıkladı. Açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı yaptı. Sağlık çalışanlarına olan güvenin zedelendiğine dikkat çeken Ayvalı, “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı” dedi.

Vatan Partisi tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;



Değerli Basın Mensupları, Değerli Halkımız,

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli hekimlerden Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, önceki gün bir hasta yakını tarafından başına kaldırım taşıyla vurularak yaralandı. Otuz altı saat yoğun bakım ünitesinde kalan hekimimizin yoğun bakımdan çıktığını ve durumunun iyi olduğunu öğrendik. Sayın Bahattin Ahmet Yalçın’a ve bütün hekim camiamıza sizlerin aracılığıyla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bu vahim olay sağlıkta şiddet konusunu yeniden kamuoyunun gündemine taşımıştır. Her gün onlarca sağlık çalışanı sözlü veya fiziksel şiddet mağduru olmaktadır. Bu nedenle, sağlıkta şiddet sorunu belirli aralıklarla gündeme getirilecek bir sorun olmanın ötesindedir. İvedilikle kalıcı çözümler geliştirilmelidir. Vatan Partisi olarak, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını çözecek, halkımızın nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlayacak program ve iradeye sahibiz.



SAYGINLIĞIN VE GÜVENİN ZEDELENMESİ

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, şüphesiz ki toplumsal şiddetin bir parçasıdır. Her şeyden önce, şiddeti tetikleyen ve artıran koşullar tespit edilmeli, bunlara karşı kararlı bir mücadele yürütülmelidir.

Şiddeti körükleyen nedenlerin başında sağlık çalışanlarının yıpratılması, saygınlığının zedelenmesi ve hekime güvenin yok edilmesi gelmektedir. Sağlık sistemi ticarileştikçe hasta-hekim ilişkisi zarar görmektedir. Hastayı müşteri gibi görmenin kaçınılmaz sonucu, “müşteri daima haklıdır” anlayışıyla, doktoru potansiyel suçlu ilan etmektir. Oysa ki, sağlık kuruluşlarında “müşteri memnuniyeti” kriterleri geçerli değildir. Sağlıkta, müşteri memnuniyeti diye bir kavram yoktur, tedavi vardır. Tedaviyi bilen ve uygulayan ise sağlık çalışanlarıdır. Sadece hastanın isteğini yerine getirmek ya da onu memnun etmek için, tedavinin gerektirmediği uygulamalar yapılamaz.



HASTA-HEKİM İLİŞKİLERİNİ BOZAN PERFORMANS SİSTEMİ

Sağlıkta Dönüşüm Yasası ile getirilen performansa dayalı ödeme sistemi de ticarileşmenin göstergelerinden biridir. Doktorlar bir günde yüzlerce hasta bakmaya sevk edilmektedir. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu zorlaştıran performans sistemi hasta-hekim ilişkilerinin bozulmasına da yol açmaktadır.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre 2017 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 295 milyon 808 bin 57 muayene yapılmıştır. 10 ay içerisinde neredeyse Türkiye nüfusunun 4 katı hasta bakılmıştır. Bu rakam sağlık hizmeti tüketiminin ulaştığı boyutları göstermesi açısından çarpıcıdır. İşte bu iş yükü artışı hatayı ve şiddet ortamını beslemektedir.



FİZİKSEL YETERSİZLİKLER

Ülkemiz acil servislere başvuruda dünya rekoru kıran ülkeler arasındadır. Şiddet vakalarının da daha çok acil servislerde yaşandığı bilinmektedir. Acil servislerde ve hasta yoğunluğu olan polikliniklerde şiddet için ortam oluşmaktadır.

Sistem, altyapı sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Personel ve donanım eksikliği, hastanelerin fiziki koşullarındaki yetersizlikler zaten kötü durumdaki hastanın psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Hastanın olumsuz duygularının tetiklenmesi şiddet vakalarına yol açabilmektedir. Sağlık kurumlarında hastaların yaşadığı sorunlar, hastane yönetimi tarafından çözülebilmelidir. Fiziki koşullar iyileştirilmelidir.

Şanlıurfa’da yaşanan son şiddet olayının ardından özellikle sosyal medyada kışkırtıcı paylaşımlar yapıldığına şahit olduk. Saldırının gerçekleştiği kentten yola çıkarak “Kürtlere sağlık hizmeti vermeyelim” biçiminde tehlikeli paylaşımlar yapılmıştır. Millet arasında ayrımcılık yaratan bu tür söylemlere karşı bütün vatandaşlarımız uyanık olmalı, bu fikirleri her yerde mahkûm etmelidir.



Vatan Partisi iktidarında;

1) Yasalarla caydırıcılık sağlanacak, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılacaktır. Bu yasa çıkarılırken Tabip Odalarının ve sağlık alanında hizmet veren sendikaların görüşlerine başvurulacaktır.



2) Sağlık hizmetinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine, sağlık görevlileri ile hizmetten yararlananların etkin katılımı sağlanacaktır. Bu bağlamda, sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm getirilecektir.



3) İnsan sağlığını piyasaya feda eden, hastayı müşteri olarak gören ve çoğaltan sistem değiştirilecektir. Para kazanmaya değil, hastalıkları önleyici sağlık hizmetine öncelik verilecektir. Halkın sağlık bilgisi yaygın eğitim kampanyalarıyla geliştirilecektir. Böylelikle sağlık kurumlarındaki kalabalık azaltılacak, daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. İşte bu durumda hastaların en büyük sorunu da ortadan kalkar: Hasta olmak



4) Sorumlu medya kampanyası başlatılacak. Halkı yanlış bilgilendiren, halk sağlığını tehlikeye atan, suistimale yol açan kışkırtıcı yayınlara izin verilmeyecektir. TV’lerde yapılacak zorunlu yayınlarla hasta ve hasta yakınlarına sağlık çalışanlarına güvenmeleri yönünde telkinlerde bulunulacaktır.



5) Performans sistemi terk edilecektir.



Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.