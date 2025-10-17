Şahika Ercümen’den Gazze için rekor dalış: 107 metreye tek nefeste

Dünya dalış rekortmeni, milli sporcu ve Birleşmiş Milletler “Sudaki Yaşam” savunucusu Şahika Ercümen, anlamlı bir rekor denemesine daha imza attı. Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya’nın Kaş ilçesinde, Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışta kendi rekorunu geliştirdi.

Değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde suya giren başarılı sporcu, tek nefeste 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede ulaşarak bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Bu performansla, kendisine ait olan 106 metrelik önceki dünya rekorunu resmen geride bıraktı.

“GAZZE NEFES ALSIN, KARANLIKLAR AYDINLIĞA ÇIKSIN”

Dalış öncesinde “Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın” sloganıyla yola çıkan Şahika Ercümen, bu tarihi denemeyi bir dayanışma ve barış mesajı olarak nitelendirdi. Ercümen, yalnızca spor başarısıyla değil, insanlık adına verdiği anlamlı mesajla da büyük takdir topladı.

Ercümen’in dalışı sırasında deniz yüzeyinde sessizlik hâkimdi. Dakikalar süren nefes tutuşun ardından suyun yüzeyine çıkan milli sporcu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Rekorun doğrulanmasının ardından kutlamalar başladı.