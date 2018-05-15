Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kolluk gücü olmasıyla gemi personeline yeni kıyafetler tasarlandı. Geleneksel Bahriye Kıyafetine ilave olan üniformalar basına tanıtıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na tamamen bağlanarak kolluk gücü olmasıyla gemilerde görevli personelin üniformasına yenisi eklendi.Sahil Güvenlik Kolluk Görevi üniforması Deniz Aslanı Tatbikatı'nda tanıtıldı.Toplam 17 parçadan oluşan kolluk görev kıyafeti 4 mevsim şartlarına göre tasarlandı. Sıcak bölgelerde kullanılmak üzere şort ve tişört tasarımlar kolluk görev kıyafeti arasına girdi.Üniformalar; deniz ve görev şartlarına dayanıklı, su geçirmez nitelikte, antibakteriyel, leke tutmaz, nefes alabilir, soğuk ve rüzgara karşı koruma özelliği taşıyan kumaştan üretildi. Ayakkabılar da su geçirmez ve kaymaz taban özelliğine sahip.Bu kıyafetler yalnızca gemide sahil güvenlik kolluk görevi icra edilirken giyilecek. Geleneksel Bahriye kıyafeti de kullanılmaya devam edecek.