Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi vatanımızda yasa dışı geçişleri ve can kayıplarını önlemek için bayramda bile gece gündüz çalışıyor. Sahil güvenlik ekipleri, bu yıl 9 Bin 694 kaçak göçmen yakaladı.

Onlar, mavi vatan nöbetini bayramda bile aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli. 9 günlük bayram tatilinde bile günün her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik, bu yıl 9 Bin 694 kaçak göçmen yakaladı.



Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda bulunan TCSG-28 Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Can Çakıcı, Suriye'de yaşananların ardından kaçak göçmen artışına önlem alındığını anlattı.



Kuzey Ege'de konuşlu unsurlar, son kontrollerini yaparak denize açılıyor. En az 10 saat boyunca denizde görev yapıyor. Kaçak göçmenlerin en sık kullandığı bölgeler, deniz ve hava unsurları, gece görüş dürbünleri, termal kameralar ve karadan mobil unsurlarla taranıyor. En küçük temasta dahi alarma geçiliyor.



Mavi vatanın sınır bekçileri, Göçmen kaçakçılığıyla 7 gün 24 saat mücadele ediyor. Çalışmalar özellikle Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.



Sahil Güvenlik, yalnızca kaçakları önlemeyi değil, hayat kurtarmayı da görev biliyor. Çünkü ölümü göze alan bu insanların dramı büyük. 2018 yılında yakalanan 26 bin 678 göçmenin yüzde 35'i çocuk.