Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Aslanı tatbikatının düzenlendiği günde de hayat kurtarmaya devam etti. 13 ve 14 Mayıs günlerinde 375 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanı vekili Tuğamiral Bülent Olcay, bu sözleri söylediği anlarda Türk Arama Kurtarma timleri 162 düzensiz göçmenin hayatını kurtardı.Bu güzel haber "Deniz Aslanı Tatbikatı" devam ederken verildi.Sahili Güvenlik ekipleri, tatbikat devam ederken Çanakkale ve İzmir'deki operasyonlarda 162 kaçak göçmeni kurtardı.Kurtarma görüntüleri Türk Sahil Güvenliği'nin yine bir faciayı engellediğini gözler önüne serdi. Lastik botlara balık istifi gibi yığılmış mülteciler Ege Denizi'nin açıklarına doğru yol aldı. Saat 6.40'ta Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile o botlar tespit edildi ve operasyon başladı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 41 Afgan uyruklu, İzmir'in dikili ilçesinde 121 düzensiz göçmen yakalandı.13 ve 14 Mayıs günleri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri toplamda 375 düzensiz göçmeni kurtardı.