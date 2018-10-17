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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatı belirlenen Sahil Güvenlik Komutanlığının 32 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığının 32 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları bulunduğu gerekçesiyle 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Şüphelilerin 4'ünün aktif görevde olduğu belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, şüphelilerden 23'ünün şu ana kadar gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil güvenlik komutanlığı #fetö #operasyon #gözaltı
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