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Sahil Güvenlik, solunum yetmezliği bulunan bebek için seferber oldu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 5 aylık bebek, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hızlı botla limanda bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi

Sahil Güvenlik, solunum yetmezliği bulunan bebek için seferber oldu

Gökçeada ilçesinde hastalanan bebek, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına ait hızlı botla limanda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, sahil güvenlik unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir bebeğin solunum yetmezliği bulunduğu ve acil olarak donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı ait bota alınan 5 aylık bebek, sağlık personeli refakatinde, Kabatepe Limanı'nda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilen bebek, tedavi altına alındı.

Öte yandan Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #solunum yetmezliği #sahil güvenlik #çanakkale #bebek
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