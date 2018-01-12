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Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında ihlal kararı verilmesi

FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın durumunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali gerekçesi ile tahliye kararı verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay'ın, 26. Ağır Ceza Mahkemesi'de Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında ihlal kararı verilmesi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali kararı vererek oy çokluğuyla tahliyelerine hükmetti.

Yüksek mahkeme 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı olduğuna hükmederek tahliyelerine karar verdi.

Kararın ardından Alpay ve Altan'ın avukatları, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine tahliye talebini içeren dilekçelerini sundu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından durumu yeniden değerlendiren 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

26. Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme gerekçe olarak ise Anayasa Mahkemesi kararının Resmi Gazete'de yayınlanmaması ve gerekçeli kararının henüz ulaşmamış olmasını gösterdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şahin alpay #Mehmet Altan #ihlal kararı #Bireysel başvuru #anayasa mahkemesi
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