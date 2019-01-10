Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, 28 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması yapıldı. Suikastçı Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "öğretmeni" olduğu iddia edilen Şahin Söğüt, yakalandığı sırada, kendisine tuzak kurulmasından korktuğu için cep telefonunu kırdığını söyledi.

Bir sanık, telefonunu korktuğu için kırdığını söyledi, diğer sanık “suikastçinin alnında FETÖ’cü yazmıyordu” dedi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin, 28 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması, sanık savunmalarıyla devam ediyor.



Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki celseye, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.



Davanın ikinci celsesinde savunmasını tamamlayan Sanık Şahin Söğüt'ün suikastçı Altıntaş'ın FETÖ içerisindeki "öğretmeni" olduğu iddia ediliyor. Söğüt yakalandığı sırada, kendisine tuzak kurulmasından korktuğu için cep telefonunu kırdığını söyledi.



Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu’nun sorusu üzerine konuşan Söğüt, “Daha önce ehliyet almak dışında emniyette hiç bulunmamıştım. Bana tuzak kurulacağını düşündüğüm için kırdım. Telefonda bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.



Suikastçı Altıntaş ile birlikte görev yaparken ihraç edilen polis memuru Hasan Tunç ise, Altıntaş ile arasındaki para trafiğinin Kurban Bağışı olduğunu söyledi.



Altıntaş ile birlikte namaz kılmaya gittiklerini belirten Tunç, “Mevlüt Mert sessiz, sakin, efendi, oturmasını kalkmasını bilen biriydi. Alnında FETÖ'cü de yazmıyordu.” İfadelerini kullandı.



Hasan Tunç ayrıca, iddianamede bahsedilen, kendisinin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığına ilişkin bilgileri kabul etmedi. "ByLock'um olmamasına, örgüt evine ve toplantılara gitmememe rağmen ne diye kodlanıyorum?" sözleriyle kendisini savundu.



Tunç'un savunmasının ardından suikastın işlendiği "Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" adlı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan'ın savunmasına geçildi.



Karlov Suikasti Davası, sanık savunmalarıyla 11 Ocak Cuma günü de devam edecek.





ulusal.com.tr