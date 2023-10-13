Sahipsiz Köpek Sorunu Meclis'te! Dilekçe Komisyonu'na En Çok Gönderilen Dilekçe Bu Konuda
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 5 ayda 3 bin 985 başvuru yapıldı. Dilekçeler arasında en çok şikâyet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu. Komisyona gelen başvurular arasında ilginç dilekçeler de var.
Yeni yasama yılı başladı, Meclis'in hareketliliği de arttı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na mayıs ayından bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı. Komisyona yapılan müracaatların yüzde 93'ü elektronik posta yoluyla, geri kalanları elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyon dilekçelerin arasında en çok şikayetin sahipsiz köpekler olduğunu açıkladı.
Vatandaşlar Başıboş Köpeklerin Toplatılmasını İstedi
Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilip ceza almasını istedi. Diğer yandan Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvuru talepleri de yer aldı.
- TBMM'nin pazar günleri de çalışması
- Türkiye'nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk'ın starlink uydu projesinin
- Türkiye'de uygulanmaması
- Emekliler için internetin ücretsiz olması
- İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları için ayrı belediye başkanlığı seçimi yapılması
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen vatandaşlar
- İstifa ettiği eski iş yerine geri dönebilmek için yardım talep eden vatandaşlar.
Dilekçe Komisyonu 771 Dilekçe Hakkında Karar Verdi
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, yaptığı 6 toplantıda bin 771 dilekçe hakkında karar verdi, 23 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi