Sahipsiz Köpek Sorunu Meclis'te! Dilekçe Komisyonu'na En Çok Gönderilen Dilekçe Bu Konuda

Yeni yasama yılı başladı, Meclis'in hareketliliği de arttı. Meclis Dilekçe Komisyonu'na mayıs ayından bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı. Komisyona yapılan müracaatların yüzde 93'ü elektronik posta yoluyla, geri kalanları elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyon dilekçelerin arasında en çok şikayetin sahipsiz köpekler olduğunu açıkladı.

Vatandaşlar Başıboş Köpeklerin Toplatılmasını İstedi

Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilip ceza almasını istedi. Diğer yandan Meclis Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvuru talepleri de yer aldı.

TBMM'nin pazar günleri de çalışması

Türkiye'nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk'ın starlink uydu projesinin

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Emekliler için internetin ücretsiz olması

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları için ayrı belediye başkanlığı seçimi yapılması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamak isteyen vatandaşlar

İstifa ettiği eski iş yerine geri dönebilmek için yardım talep eden vatandaşlar.

Dilekçe Komisyonu 771 Dilekçe Hakkında Karar Verdi

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, yaptığı 6 toplantıda bin 771 dilekçe hakkında karar verdi, 23 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.