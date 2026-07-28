Sahnede polis baskını! Kırmızı bültenli firarilere şarkı yazan rapçi tutuklandı

Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rapçi Erol Can Güncü'yü verdiği bir konser esnasında sahnede gözaltına aldı. Rap müziğinde "Uzay" mahlasını kullanan Güncü'nün adli makamların radarına girmesinin nedeni ise hazırladığı müzik parçalarının içeriğiydi. Müzisyenin, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firarilere atfettiği şarkı sözleri soruşturmanın temelini oluşturdu.

İKİ GÜNLÜK SORGUNUN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK

Soruşturma çerçevesinde emniyet müdürlüğüne götürülen Güncü, burada iki gün boyunca gözaltında tutuldu. Emniyetteki ifade ve adli işlemleri tamamlanan şüpheli müzisyen, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık makamı tarafından sorgulanan Erol Can Güncü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra Güncü'nün tutuklanmasına hükmetti ve şarkıcı cezaevine teslim edildi.