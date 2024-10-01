Sahte altın ağına darbe: 20 zanlı gözaltında

Kahramanmaraş merkezli iki ilde sahte altın operasyonu düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte altın ağına darbe: 20 zanlı gözaltında
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Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonda, 17 farklı adrese baskın yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türkoğlu ilçesinde üretilen sahte altınların Antalya, Adana, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, suç delillerini toplamak ve şüphelileri yakalamak amacıyla Kahramanmaraş ve Eskişehir'deki 17 adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlıların savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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