Sahte diploma operasyonu: 10 kişi tutuklandı!
Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen 'sahte diploma' operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 10’u tutuklandı.
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Tokat merkezli Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devam ettiği ve şebekenin bağlantılarının mercek altına alındığı öğrenildi.