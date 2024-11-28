Sahte dolar alarmı: Hangi önlemler alınıyor?

Merkez Bankası, piyasada artan sahte döviz sorununa karşı adli mercilerle ortak çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Türkiye Bankalar Birliği ise para sayma ve sahte döviz kontrol cihazlarının güncellenmesine yönelik çalışmalar başlattığını açıkladı. Döviz bürolarında ise yalnızca yeni nesil “mavi 100 dolarların” alımı yapılırken, diğerlerinin kabulü durduruldu.

Piyasa uzmanları, sahtelerin önceki yöntemlerle tespit edilemediğini, yeni nesil makinelerde bile geçebildiğini ifade etti:

Piyasa Uzmanı: “Son dönemde üretilen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, makinelerde gerçek gibi algılanıyor. Kalpazanlar teknolojiyi takip ediyor.”

Sahtecilik faaliyetlerinin özellikle eski basım dolarlar üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Daha kolay ve düşük maliyetle üretilebilen eski nesil dolarlar, sahte para ticaretinde kalpazanların ilk tercihi oluyor.

Vatandaş ve Döviz Büroları Mağdur

Döviz bürolarında sahte para tespitine yönelik denetimler artırılırken, vatandaşın da bu süreçte zarar gördüğü ifade edildi. Bazı döviz büroları, şüphe nedeniyle 50 dolarlık banknotları almayı tamamen durdurdu. Bir vatandaş durumu şöyle aktardı:

“Elimizdeki 50 doları almadılar, çok şaşırdık. Yatırım için aldığımız para elimizde kaldı.”

Sahte dolar olaylarının ardından Avro’da da benzer sahtecilik girişimleri ortaya çıktı. İstanbul’da Fatih ve Zeytinburnu’nda yapılan operasyonlarda, sahte para basımı için kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 3 milyon 600 bin Avro ile çeşitli bankalara ait sahte çek yaprakları da bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Yetkililerden Uyarı: “Ucuza Dolar Aldım” Demeyin

Piyasa uzmanları ve yetkililer, vatandaşların sahte döviz mağduriyetine karşı dikkatli olmalarını önerdi:

Uzman Uyarısı: “Yetkili müesseselerden alışveriş yapılmalı. ‘Ucuza dolar aldım’ diyerek sevinenler büyük kayıplarla karşılaşabilir.”

Sahte para sorununun çözümüne yönelik adımların hızla atıldığı belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın yanı sıra operasyonların genişleyerek devam edeceği ifade edildi.