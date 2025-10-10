Sahte e-imza soruşturmasında son durum: 94 şüpheliden 23'ü tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza soruşturması kapsamında 22 ilde gerçekleştirilen 3. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 23’ü tutuklandı.
Kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle çıkarılan e-imzalarla usulsüz ehliyet ve sertifika düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden 23’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
69 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı