Sahte içki operasyonu: 81 ilde dev baskın, 137 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, sahte ve kaçak içki üreticilerine karşı kapsamlı bir operasyon başlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

137 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında yasa dışı yollarla alkollü içki üreten ve satan 137 şüpheli gözaltına alındı. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."

94 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Operasyonlara Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taşra birimleri de katıldı. Yapılan ortak değerlendirme sonucu, bu operasyonla piyasa değerine göre yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği ifade edildi.