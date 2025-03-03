Sahte içki soruşturmasında 52 tutuklama: Bakan Tunç'tan açıklama
Ankara ve İstanbul'da sahte içki kaynaklı ölümler artarken, soruşturma kapsamında 52 şüpheli tutuklandı, 49 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Tunç, İstanbul ve Ankara'daki operasyonlar sonucunda 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 şüpheliye ise adli kontrol uygulandığını duyurdu.
Yetkililer, vatandaşları sahte içkiye karşı dikkatli olmaya çağırırken, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.