Sahte içki soruşturmasında 52 tutuklama: Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Tunç, İstanbul ve Ankara'daki operasyonlar sonucunda 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 şüpheliye ise adli kontrol uygulandığını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşları sahte içkiye karşı dikkatli olmaya çağırırken, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.