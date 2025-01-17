Sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi

Megakent İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor. Son günlerde sahte içki nedeniyle çok sayıda kişi hastaneye başvururken söz konusu kişilerden bazılarını hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 92 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sının entübe olduğu öğrenildi.